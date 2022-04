TREVISO - È stata una passante a scorgere quel corpo galleggiare nelle acqua del laghetto Biasuzzi, verso le 15 di ieri, a un cetinaio di metri dalla pizzeria Al Laghetto. Riverso, il volto verso l'acqua, quasi vicino a riva. Poco distante, la bicicletta, appoggiata lungo la parallela della Castellana, quella strada di Sovernigo e Porcellengo che costeggia il laghetto.

L'ALLARME

Immediatamente la donna ha dato l'allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare l'uomo, la polizia e i sanitari del Suem 118. Quando l'uomo è stato tratto a riva i sanitari si sono subito accorti che era già morto. Si tratta dell'81enne Rino Scottà, residente nella stessa strada di Sovernigo e Porcellengo. L'orario della morte non è ancora chiaro. È stato appurato dalle forze dell'ordine, però, che l'anziano era uscito di casa in tarda mattinata senza farvi più ritorno. Accanto a lui non sono stati trovati attrezzi da pesca e nemmeno un biglietto che spiegasse eventuali gesti suicidi. Difficile spiegare la causa del decesso. Per ora sembra da escludersi il gesto estremo anche perchè la famiglia non ha evidenziato alcuno stato di alterazione del proprio congiunto. Scottà viveva con la moglie in una casa a pochi centinaia di metri dal laghetto. La loro figlia, ormai grande, aveva lasciato l'abitazione di famiglia.

LE PRIME INDAGINI

L'ispezione cadaverica dell'uomo ha escluso che la morte dell'81enne sia conseguenza di atti violenti. Sembra più probabile che l'anziano sia stato vittima di un mancamento e che sia scivolato in acqua per una disattenzione, non riuscendo più a guadagnare la riva. E sia morto, così, per annegamento. Il pubblico ministero della Procura, dottor Romanelli, si riserva per oggi di rilasciare l'eventuale nulla osta per la celebrazione del funerale. Sempre che non ritenga necessario disporre l'autopsia per determinare le cause della morte.