Università, nuova sede Ca' Foscari a Treviso nei padiglioni dell'Ipab Appiani Turazza: «Più servizi per gli studenti» Video

TREVISO - Nuova sede Ca' Foscari a Treviso. È avvenuta questa mattina, 2 agosto, davanti al notaio la stipula del contratto fra Comune di Treviso, Università Ca' Foscari Venezia e Appiani Turazza per la realizzazione della nuova sede universitaria dell’Ateneo veneziano a Treviso. L’accordo prevede la costituzione di un diritto reale di usufrutto a favore del Comune su alcuni padiglioni di proprietà dell’Ipab Appiani Turazza.

I lavori per la nuova sede universitaria

I lavori di adeguamento degli stessi verranno eseguiti da Ca’ Sugana entro il 2024 (con partecipazione dell’Università), che concederà poi in uso i locali in zona San Nicolò per l’attività accademica. Il contratto rappresenta così la concretizzazione degli impegni assunti dai tre Enti tramite il Protocollo di Intesa sottoscritto nel mese di febbraio 2022 e poi approvati con atto di indirizzo dal Consiglio Comunale e dagli organi di Ateneo. Il progetto complessivo, che prevede la messa a disposizione in varie fasi di più di 8mila metri quadrati del complesso del Turazza, consentirà di iniziare a trasferire le attività del Campus di Treviso a partire dal 2025. I nuovi spazi, situati a 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni, prevedono la realizzazione di 29 aule, 3 laboratori di informatica e linguistici, spazi dedicati alle studentesse e agli studenti e alle attività di collaborazione con il territorio, oltre che uffici e studi. «L’accordo con Ca’ Foscari e Ipab Turazza vuole essere un modello su scala nazionale», le parole del sindaco Mario Conte. «Non solo viene costituito un diritto ma un vero e proprio progetto per la Treviso Città Universitaria, mettendo nero su bianco iniziative e opportunità che vanno dal coinvolgimento dell’impresa e delle attività alla transazione ecologica e digitale. Ringrazio la Rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello per aver creduto fortemente, insieme a noi e con il prezioso contributo di Ipab Appiani Turazza, in un’idea di università sempre più radicata, integrata nel territorio in maniera sartoriale, capace di dare slancio alla formazione dei professionisti del futuro, in un continuo scambio di informazioni e di competenze per uno sviluppo del territorio a 360 gradi. Oggi viene scritta una pagina importante nella storia della Città». Soddisfazione esprime la Rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello: «Grazie a questo accordo si rafforza la presenza di Ca’ Foscari a Treviso e crescono i servizi alle studentesse e agli studenti; la nuova sede sarà una vera e propria cittadella universitaria, attrezzata per accogliere gli oltre 1500 iscritti ai corsi di area economica, linguistica e scientifica, e il Master Economia e Gestione del Turismo del Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica in partnership con la Regione Veneto. La nostra offerta didattica a Treviso si basa sulla forte interazione con il territorio e il suo tessuto imprenditoriale, al servizio di un’area produttiva tra le più importanti del Paese, con una forte proiezione internazionale. Continueremo pertanto a investire su esperienze didattiche innovative e sul campo, che si affiancano alle tradizionali lezioni in aula. Ringrazio il Sindaco della Città Mario Conte per aver creduto nel ruolo strategico di Ca’ Foscari a Treviso». Ad intervenire è stato anche il presidente dell’Ipab Appiani Turazza, Luigi Vallero: «Il continuo dialogo promosso dall’allora presidente dell’Ipab Appiani Turazza Antonio Dotto con l’amministrazione comunale e la successiva necessità di reperire immobili adatti all’Università, che nel frattempo si è proposta per implementare moderni corsi formativi qualificanti nella città di Treviso, ha permesso di mettere a disposizione gli immobili, da sempre destinati all’istruzione e idonei allo scopo. Il percorso ha portato alla stipula odierna che consentirà anche la riqualificazione del compendio. Ringraziamo sindaco Mario Conte che si è prodigato a rendere concreta la fattibilità dell’operazione e la Rettrice dell’Università per l’impegno profuso per lo sviluppo della formazione universitaria, nonché’ tutti gli uffici che a qualsiasi titolo hanno contribuito a questo memorabile risultato per l’intera Città di Treviso».

I trent'anni di Ca' Foscari a Treviso

Ca’ Foscari, che festeggia i trent’anni di presenza a Treviso con la Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali, si impegnerà alla valorizzazione dell’offerta culturale della città, anche in relazione all’obiettivo dello sviluppo e crescita del settore turistico; allo sviluppo di tirocini formativi e di orientamento dei laureati e laureandi in ambiti di interesse del Comune, alla partecipazione a bandi competitivi sia a livello nazionale sia europeo per il reperimento di fondi per studi e ricerche applicate, nonché per lo sviluppo di progetti ad elevato impatto socio economico su temi di interesse congiunto e volti alla valorizzazione delle risorse del territorio. La collaborazione spazierà poi agli eventi di interesse comune, alla pianificazione strategica e di marketing territoriale e alla definizione e alla promozione di strategia per la transizione ecologica e digitale, alla definizione e promozione di altre attività riconducibili alle “attività di terza missione” e a quelle di ricerca applicata per lo sviluppo del territorio e delle sue imprese in un’ottica di internazionalizzazione e allo sviluppo della politica europea della partecipazione e inclusione sociale di tutti i cittadini con la rinnovata adesione del Campus Treviso al Tavolo d'innovazione permanente dell'Amministrazione comunale e alla rete TEN - Treviso Europa Network. Ca’ Foscari si impegnerà infine alla formazione di esperti del terzo settore e il potenziamento delle attività di volontariato partecipando attivamente e ospitando il Progetto Università del volontariato in collaborazione con CSV Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno e Treviso che giunge nell'aa 2023/24 alla 10ª edizione, allo sviluppo e promozione delle attività di formazione e orientamento per gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori del territorio trevigiano in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica.

(Video di Paolo Calia)