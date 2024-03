TREVISO - È stato il solito passaparola a indirizzare i risparmiatori verso investimenti in criptovalute, trading e cross valutari che promettevano rendite sostanziose. Ma i soldi investiti sono di fatto spariti. E ora i risparmiatori, tra cui un trevigiano che ha preso 10mila euro, si è rivolto alla magistratura (con un'azione collettiva attraverso l'associazione Afue, ndr) nel tentativo di recuperare la somma investita con Bvt Banco Limited, una realtà con sede a Torino che, oltre alle rendite, garantiva anche la restituzione del capitale.

L'azione legale è stata preceduta da esposti a Banca Italia, Consob e, per quanto riguarda un istituto di credito spagnolo, a Cnmv Spagna (la Consob spagnola). Daniele Pistolesi, presidente di Afue, spiega che i consulenti finanziari ricevevano i risparmiatori negli uffici torinesi di Bvt Banco. Convinti di essere in una vera banca, i clienti versavano i propri risparmi su un conto corrente intestato a Bvt, ma aperto in una banca depositaria in Spagna, quella che è stata a sua volta segnalata. Il taglio medio degli investimenti era di 10mila euro. Inizialmente le promesse sono state mantenute. Lo scorso anno una testata online ha anche pubblicato un articolo riportante il lancio dell'home banking di Bvt Banco, che però non è presente nella lista di Banca d'Italia degli enti autorizzati a fare banca.



«I nostri 20 assistiti hanno investito oltre 500mila euro convinti di essere clienti di una banca - afferma Pistolesi -. Gli uffici dove venivano ricevuti da consulenti italiani hanno tratto in inganno centinaia di risparmiatori. Da quanto ci viene riferito, sarebbero stati raccolti oltre 5 milioni di euro». I risparmiatori hanno cominciato a preoccuparsi quando il link utilizzato per entrare nell'home banking non si apriva più e non riuscivano a recuperare i capitale versato. Il sito internet bvtbanco.com è chiuso per inadempienza societaria, funziona però l'indirizzo bvtbancolimited.com, dove si spiega che Bvt è una realtà attiva nella gestione degli investimenti privati e aziendali, che nasce in Inghilterra nel 2014 e che è presente, oltre che nel Regno Unito, in Italia e Ungheria con sedi di rappresentanza. Sarà adesso la Procura di Torino a far chiarezza sulla vicenda.



C.A.