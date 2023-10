Parcheggiano le auto nella via centrale e vanno a una festa: al ritorno quella strisciata su tutte le fiancate

COL SAN MARTINO (TREVISO) - Non una. E nemmeno due. Il vandalo che si è messo al lavoro domenica sera ha strisciato le fiancate di ben quattro auto, tutte parcheggiate lungo la centralissima via Giarentine a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo.

Ad essere prese di mira una Nissan, una Opel Meriva, una Ford e una Dacia. I proprietari delle vetture, che erano in un bar in via Treviset, poco distante, stavano partecipando a una festa. Accortisi dei danni effettuati con un oggetto appuntino - i carabinieri non escludono nemmeno una chiave - hanno presentato denuncia ai militari dell’Arma che, fatalità, hanno sede lungo la stessa via dove ha colpito il vandalo. La ragione? Per il momento è sconosciuta. I carabinieri stanno indagando e stanno visionando, tra l’altro, le telecamere presenti in zona.

Sembrerebbe il gesto di qualcuno che si è vistosamente arrabbiato contro i parcheggiatori in una via stretta, a doppio senso di marcia che stavano festeggiando in un locale pubblico. Le verifiche da parte dei militari dell’Arma sono in corso.