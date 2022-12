FELTRE -Taglia le gomme di sette automobili in sosta all’esterno del ristorante Yamada a Feltre e poi si dà alla fuga. La radiomobile dei carabinieri, allertata da alcuni testimoni, si è messa all’inseguimento della vettura, bloccando l’uomo e denunciandolo.

L’EPISODIO

Doveva essere una serata tranquilla, all’insegna della spensieratezza, per coloro che si sono recati al ristorante Yamada di viale Belluno in zona Pasquer a Feltre. Mentre degustavano le pietanze proposte dal ristorante infatti, una persona all’esterno del locale ha preso un coltello in mano ed ha tagliato le gomme di sette auto che erano lasciate all’esterno in sosta. Un atto probabilmente frutto dallo stato di alterazione in cui versava l’uomo.

LA SERATA

Una domenica sera come tante quella che si stava vivendo al ristorante Yamada di viale Belluno, ma anche alle altre due attività commerciali presenti nello stesso immobile, ossia l’hotel Casagrande e l’Admiral slot & vlt. Alle venti però qualcosa è cambiato. All’esterno delle attività si è sentito un grande movimento e chi era seduto nei tavoli del ristorante ha allungato gli occhi per vedere cosa stesse accadendo all’esterno delle vetrate. Un uomo, coltello in mano, ha iniziato a tagliare le gomme delle automobili che vi erano parcheggiate. Ben sette quelle che sono state prese di mira; la maggior parte già rimosse nel corso della serata di domenica. Una, invece, era ancora presente nel “luogo del delitto” nella mattinata di ieri. Come spiegano dal ristorante, “noi stavamo lavorando e quindi non ci siamo accorti di quello che stava accadendo. Ad un certo punto abbiamo visto i carabinieri e ci hanno spiegato cosa stava accadendo”. Normale infatti che camerieri e personale fosse indaffarato e che quindi non potesse vedere cosa stava accadendo fuori.

LA TESTIMONIANZA

Come ogni domenica sera, numerosi erano gli avventori del ristorante presenti. Un testimone racconta che «uscendo dal ristorante ho visto un personaggio in probabile stato alterato, operare sul pneumatico anteriore destro di un veicolo». Il testimone racconta che era impossibile non fosse lui l’autore del gesto in quanto «era chiaro il suono di aria uscire dai pneumatici ed era evidente anche che questi fossero quasi del tutto a terra». Creatasi una certa folla intorno al luogo del misfatto, come racconta ancora il testimone, «l’uomo è risalito sul proprio veicolo. Tentando di uscire dal parcheggio ha speronato l’auto che stava presumibilmente vandalizzando». Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Feltre, allertati dai presenti, che si sono immediatamente messi alle calcagna dell’uomo che è poi stato bloccato e denunciato.