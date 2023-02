CADONEGHE - Trova un'auto parcheggiata male e si giustizia da sé prendendola a calci. Ha dell'incredibile quanto accaduto sabato mattina nel piazzale di parcheggio alla Castagnara di Cadoneghe. Una donna, che aveva lasciato la sua Ford in uno degli stalli per recarsi nel vicino mercato settimanale, al suo ritorno al parcheggio ha trovato un capannello di persone attorno alla sua auto. Avvicinatasi, non poteva credere ai suoi occhi e quanto le stavano raccomandando. Poco prima del suo arrivo un uomo, stando alle parole dei presenti, si sarebbe irritato perché l'auto della donna non era stata lasciata correttamente e, preso dall'ira che gli è montata in maniera del tutto incontrollata, si è messo a prenderla letteralmente a calci.

Il racconto

«Quando mia mamma è tornata a casa, incredula e spaventata per una simile aggressione - racconta la figlia -, ha iniziato a raccontarmi quello che era accaduto alla sua auto al parcheggio secondo quanto riferitole da alcuni cittadini che erano lì in quel momento. A sentire la storia, ho provato un senso di sconforto e amarezza ma ero anche piuttosto preoccupata di fronte ad un gesto che ha tutto il sapore di una vendetta. E per questo cerchiamo altri testimoni che sabato mattina abbiano assistito all'atto di vandalismo contro l'auto di mia madre da parte di un non meglio identificato "signore" . Nel piazzale della Castagnara, circa 50 metri prima del negozio di articoli sportivi, il proprietario di un'auto blu ha preso a calci l'auto Ford di mia madre rompendo i fanali anteriori. A detta dei presenti, tale soggetto si è accanito con una tale folle brutalità perché, a suo dire, la Ford di mamma era stata parcheggiata male. Era talmente fuori controllo, che nessuno ha avuto il coraggio di intervenire temendo per la propria incolumità. L'auto del signore era sprovvista di targa, aveva appesa una targa che si utilizza per la prova dei veicoli. Se qualcuno potesse aiutarci con una testimonianza forse l'assicurazione potrebbe rimborsarci il danno. Una volta arrivata al parcheggio, le persone presenti hanno avvicinato mia madre per raccontarle quanto successo. Però sarebbe importante trovare altri testimoni per confrontare i racconti e cercare di individuare questo individuo». Ora la famiglia della donna dovrà sporgere denuncia e qualche informazione utile per rintracciare l'uomo potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere installate nei dintorni che dovrebbero aver ripreso la zona del vandalismo.