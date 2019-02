Falsi diplomi dal Sud per avere il posto: nel Trevigiano licenziati 20 bidelli

di Luca Bertevello

TREVISO - Mancavano solo lein tempo reale. Un modo un po' artigianale di mettersi nei guai per tutti quei bidelli e dipendenti amministrativi chiamati a chiarire l'origine deigrazie ai quali sono entrati inper essere poi. Quello che sta emergendo dalle segreterie degliimpegnati a censire le posizioni sospette, ha dell'incredibile. Intanto i numeri:assieme alle contestuali segnalazioni alla Procura per falso materiale, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Ma nel polverone stanno finendo anche le paritarie campane che in queste convulse settimane hanno rilasciato a man salva i certificati originali in alcuni casi spalleggiate nella loro posizione perfino da oscure sigle sindacali.