In bici da Treviso a Jesolo, poi si ritorna in autobus: «Come sulla Dobbiaco - Lienz»

TREVISO - Treviso.bike, società con base a Fiera, uno dei riferimenti nel mondo del cicloturismo lungo ciclabile del Sile, compie tre anni. E per festeggiare ha deciso di estendere il servizio di ritorno in bus tra Jesolo Lido a Treviso, fino ad ora offerto solo a chi noleggiava la bicicletta, anche alle persone che pedalino con la propria bicicletta. Il servizio di ritorno con bici propria sarà attivato da domenica 7 aprile. E di seguito riproposto ogni prima domenica del mese. L’autobus effettuerà il carico delle bici e degli ospiti presso il negozio eBikeForMe in piazza Nember a Jesolo Lido e partirà alle 16:30 (per chi pedala da Treviso a Jesolo) e alle 18:00 presso Treviso.bike (per chi pedala da Jesolo a Treviso). Il servizio, operato da Atvo, sarà acquistabile on-line sul sito www.treviso.bike e www.ebikeforme.com. «Il bus di ritorno da Jesolo e Treviso è stato per noi uno sforzo importante, ma abbiamo deciso di affrontarlo per emulare il modello delle ciclabili europee più conosciute (in primis la Dobbiaco - Lienz) - commenta Giovanni Dal Poz amministratore di Treviso.bike – in tre stagioni abbiamo offerto il servizio di rientro a oltre 2mila ospiti.

Le richieste di usufruire del servizio anche con bici propria è stata sempre molto consistente e quest’anno siamo riusciti a superare tutte le difficoltà burocratiche riuscendo finalmente ad accontentare tutti i nostri ospiti».