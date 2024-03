La proposta di Treviso bike per festeggiare i suoi tre anni: «In bici fino a Jesolo, poi si ritorna in autobus» Video

Giovanni Dal Poz amministratore di Treviso.bike, la società con base a Fiera diventata uno dei riferimenti nel mondo del cicloturismo lungo ciclabile del Sile e che ora compie tre anni offrendo l'autobus di ritorno a chi pedala da treviso a Jesolo. «Il bus di ritorno da Jesolo e Treviso è stato per noi uno sforzo importante, ma abbiamo deciso di affrontarlo per emulare il modello delle ciclabili europee più conosciute (in primis la Dobbiaco - Lienz) - commenti Dal Poz – in tre stagioni abbiamo offerto il servizio di rientro a oltre duemila ospiti».