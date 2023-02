Parte il rilancio di Bottecchia, storico marchio di bici: Fantic Motor investe 6,8 milioni su elettrico e impianto di Piove di Sacco

CASIER (TREVISO) - Finanziamento da 6,8 milioni al gruppo Fantic Motor di Casier che ne utilizzerà buona parte per rilanciare la Bottecchia, storica azienda di bici. Il gruppo Fantic Motor ha ottenuto da Unicredit un finanziamento da 6,8 milioni con garanzia Sace finalizzato a due diverse operazioni.

Il rilancio di Bottecchia

La prima è il rilancio di Bottecchia, storica insegna delle biciclette entrata nel gruppo trevigiano e colpita, nel settembre scorso, da un incendio che ha distrutto lo stabilimento di Cavarzere (Venezia). La liquidità, pari a 1,8 milioni, sarà in questo caso impiegata al rilancio della capacità produttiva nel impianto di recente apertura a Piove di Sacco (Padova). Un nuovo stabilimento di 7mila metri quadrati.

La mobilità sostenibile

I rimanenti cinque milioni sono stati invece erogati a Fantic Motor per supportarne i piani di sviluppo sostenibile della mobilità elettrica urbana. Fantic ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato di circa 180 milioni di euro (+15% sull'anno prima) e punta a potenziare la gamma di moto elettriche e biciclette a pedalata assistita in un contesto di mobilità urbana sostenibile. Questi 5 milioni di euro sono stati invece erogati attraverso un finanziamento "Futuro Sostenibile Certificato", per supportarne gli ambiziosi piani di sviluppo sostenibile nel segmento della mobilità elettrica urbana. Il finanziamento tramite le due linee di credito è assistito dalla Garanzia SupportItalia di Sace, lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dalle conseguenze economiche negative in seguito al conflitto russo-ucraino.