Basket, la Nutribullet Treviso apre le porte ai tifosi: la squadra si mostra in anteprima

TREVISO - Per i tifosi sarà l'occasione di vedere dal vivo, in anteprima, la squadra 2023-24 e incontrare vecchi e nuovi beniamini. Giocatori e tecnici, in particolare i neo-acquisti, potranno avere un assaggio del calore (metaforico, oltre a quello fin troppo reale di questi giorni) del pubblico trevigiano, spesso rivelatosi vero sesto uomo per i biancazzurri. L'appuntamento è per oggi: alle 18, nel quartier generale di Sant'Antonino la Nutribullet verrà presentata in occasione del primo allenamento a ranghi completi (in mattinata arriverà anche l'ultimo tassello del rosa: Gora Camara, reduce dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi 2024, giocato in Nigeria con il suo Senegal).

Sostenitori e appassionati potranno non solo assistere alla seduta condotta da coach Frank Vitucci e dal suo staff, ma, al termine, intorno alle 19, potranno farsi fare un autografo, scattarsi un selfie o semplicemente scambiare qualche battuta con gli atleti. Inoltre, durante l'Open day sarà attiva una postazione dove sarà possibile acquistare l'abbonamento alle partite casalinghe di Tvb nella prossima stagione. L'ingresso all'evento sarà libero, l'unica avvertenza, comunicata dalla società, riguarda i lavori avviati dal Comune nel parcheggio della palestra: pertanto, il consiglio per chi arriverà in auto è di parcheggiare negli spazi lungo via Sant'Antonino.



IL "CEO" DI SPRESIANO

In campo a sudare (è proprio il caso di dirlo: per cercare un ambiente più refrigerato, non a caso in questi giorni la squadra si è trasferita anche nelle palestre della Ghirada), ci sarà anche Francesco Scandiuzzi. Il lungo di Spresiano, classe 2004, già la passata stagione si è meritato gli applausi dei supporter trevigiani. L'esordio lo scorso 26 dicembre, contro Tortona, lo ricorda benissimo: «Quei primi 6 minuti in Serie A sono stati davvero emozionanti. Quando tre anni fa sono passato a Tvb da Spresiano (dove ha svolto tutta la prima parte delle giovanili, ndr) non avrei mai pensato di arrivare un giorno a giocare ad un simile livello». In seguito è sceso sul parquet in altre 9 partite di campionato, più altre 8 presenze a referto, per 33 minuti, 8 punti e 5 rimbalzi totali. Al di là delle statistiche, non ha mai fatto mancare l'apporto di energia e impegno. Così quest'anno, dopo aver firmato il primo contratto professionistico della carriera, farà ufficialmente parte in modo stabile dei 12 della prima squadra, come il compagno David Torresani. «Sono molto contento, come lo sono i miei genitori: spero di renderli orgogliosi - è il suo primo pensiero - Il mio compito sarà di lavorare duro in allenamento e di farmi trovare pronto quando necessario, per conquistarsi i minuti poi sarà il coach a valutare se darmi fiducia. E' vero ci sono tanti giocatori nuovi: da prima conoscevo solo Zanelli, Faggian e Torresani, però mi sembra già un ottimo gruppo. Ho molto da imparare, il livello è molto alto, dunque per me sarà un costante insegnamento da cogliere. E Frank Vitucci è un allenatore super, non devo certo dirlo io, parla la sua carriera». Studente all'ultimo anno del liceo di scienze umane ed economia, dal punto di vista cestistico Scandiuzzi mette tra le priorità migliorare al tiro: «Ma devo crescere anche sul piano fisico, perché in serie A c'è un livello di fisicità estremamente più elevato rispetto a quello a cui ero abituato nelle giovanili».



I MODELLI

Potrà allora prendere spunto da alcuni modelli, sempre importanti per un giovane atleti: «Nicolò Melli è il massimo, anche se è più un "4". E poi mi piace molto anche Kyle Hines, sebbene lui sia molto più grosso di me - ride - Di solito comunque cerco di ispirarmi soprattutto ai giocatori con cui gioco insieme: perciò ora attendo di conoscere bene i nuovi compagni, a partire dagli americani, e proverà a prendere qualcosa dal loro gioco. Sono sicuro che tutti loro mi aiuteranno a crescere».