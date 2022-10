A Treviso mancano i bagni pubblici, l'appello di un nostro lettore

TREVISO - Un nostro lettore ha inviato una lettera alla redazione facendosi portavoce di un problema sentito da diverse persone circa la mancanza dei bagni pubblici in città. Un appello che il signore rivolge direttamente al primo cittadino di Treviso, Mario Conte.

«Nella città turistica mancano i bagni pubblici. Scrivo per denunciare quello che, a mio avviso, è un grande problema per Treviso: l’assenza di bagni pubblici. Una città che sta diventando sempre più turistica, sempre più visitata e non solo nel fine settimana, non può essere carente da questo punto di vista. Chi ha bisogno fa fatica a trovare servizi adeguati, a meno di non entrare in un bar e pagare la consumazione. Ritengo che il sindaco dovrebbe prendere in considerazione questa esigenza. Non è una cosa da poco. La civiltà di una comunità, la si misura anche dalla qualità dei servizi messi a disposizione dei cittadini e di chi sceglie di passarci qualche ora, o giorno, del suo tempo. Spero che l’amministrazione comunale provveda al più presto e che non ritenga questa carenza un problema trascurabile, di serie “b”. Perchè non è così. Lettera firmata Treviso».