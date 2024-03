Risse e criminalità al Pam di Treviso, tavolo sicurezza: «Solo 18 denunce su 100 interventi» Video

TREVISO - Risse nella zona e dentro il Pam di via Zorzetto a Treviso, questa mattina, primo maggio, un tavolo sulla sicurezza con il sindaco Mario Conte, il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, i vertici dell'azienda della Gdo (direttore generale e direttore delle vendite) e le forze dell'ordine.

Tra le cose di maggior rilievo emerse sono il numero basso di denunce, 18 in un anno, rispetto agli interventi effettivi fatti dalle forze dell'ordine, un centinaio. In 10 mesi, sono state elevate 137 sanzioni per violazione dell'ordinanza antidecoro da parte del Comune. Pam è stata quindi invitata a denunciare maggiormente gli episodi di criminalità che avvengono all'interno del supermercato mentre Comune e forze dell'ordine si impegneranno a fare più controlli nell'area. (Video di Paolo Calia)