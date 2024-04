Conegliano. Keyline acquisisce ACS, ramo d'azienda del Gruppo Clevertech. Il presidente Massimo Bianchi: «Così rafforziamo la nostra presenza nel settore»

CONEGLIANO (TREVISO) - Keyline acquisisce ACS, ramo d'azienda del Gruppo Clevertech. L'azienda di Conegliano leader nel mercato delle chiavi e macchine duplicatrici di proprietà di ABG Holding (famiglia Bianchi) ha completato l’acquisizione. Il presidente di Keyline Massimo Bianchi sottolinea: «Con questa strategica acquisizione rafforziamo la nostra presenza nel settore, non solo dal punto di vista della nostra gamma prodotti ma anche in termini di know-how a beneficio sia dei nostri attuali clienti, sia dei clienti di ACS».

Che cos'è ACS

Fondata nel 1987 a Reggio Emilia dalla famiglia Reggiani, ACS è specializzata nella progettazione e produzione di macchine industriali nel mondo della lavorazione di chiavi e cilindri. ACS fa parte di Clevertech, gruppo specializzato nella produzione di soluzioni integrate di fine linea, spaziando dal mondo del Food & Beverage al Home Care, dal Pet Food al Personal Care.«Abbiamo trovato in Keyline l’azienda ideale alla quale affidare ACS. Una realtà industriale con una forte e unica esperienza nel settore. Alla famiglia Bianchi, nostra cliente da anni, ci lega un bel rapporto di partnership: sono sicuro che sapranno portare valore aggiunto ai prodotti ACS garantendo un ottimo servizio ai nostri clienti», commenta il presidente di Clevertech, l’ingegnere Giuseppe Reggiani.

Le precedenti acquisizioni di Keyline

Per Keyline lo scorso 21 marzo è avvenuto il closing dell’acquisizione della maggioranza di Allmatic, azienda bellunese riconosciuta per i propri prodotti nel settore del Home Automation. A proposito di questa strategia di acquisizioni, il ceo di Keyline Giacomo Alpago commenta: «Stiamo attraversando una fase di forte cambiamento in un contesto globale in continua evoluzione, queste due operazioni di M&A mirate fanno parte della nostra strategia per un rinnovamento importante, non solo supportando la crescita attraverso sinergie, ma anche per accelerare l’aggiornamento tecnologico dei prodotti e spingere sempre più l’innovazione. Keyline, Allmatic e ACS possono oggi contare su una realtà con più di 200 persone e 9 filiali commerciali».