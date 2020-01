Travolto da un'auto pirata mentre attraversa la strada per il Cansiglio: è all'ospedale

CAPPELLA MAGGIORE - Investito sulle strisce da un'auto pirata. È caccia all'automobilista alla guida dell'utilitaria che stamattina 7 gennaio, poco dopo le 10, ha travolto un 62enne mentre attraversava la strada a Cappella Maggiore, lungo la Sp422 del Cansiglio. L'auto si è dileguata. L'uomo rimasto a terra, soccorso dai passanti, è stato ricoverato in ospedale a Vittorio Veneto. Ha riportato un violento trauma cranico ma non versa in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Vittorio Veneto che, sentiti testimoni e vittima dell'incidente, stanno cercando di risalire all'auto pirata e all'identità del conducente. © RIPRODUZIONE RISERVATA