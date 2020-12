Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Sernaglia della Battaglia i funerali di Alfonsina Colladon. La donna è mancata alla vigilia di Natale all’età di 86 anni. Mamma dell’ex vicesindaco ed attuale consigliere comunale del gruppo di minoranza “Proposta Civica” Natale Grotto, era rimasta vittima di un terribile incidente stradale proprio un anno fa. Un sinistro dal quale non si era più ripresa, causato da un’auto pirata che, dopo averla investita mentre era in bicicletta, aveva proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestarle soccorso.

LA TRAGEDIA

Il fatto, che aveva riscosso una vasta eco in tutto il territorio del Quartier del Piave per le modalità, era capitato la mattina di Natale, quando l’anziana stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato alla messa delle 8. Ad accorgersi del corpo della donna che, sbalzata per l’urto, era terminata in fondo ad un fosso adiacente la strada, era stato un podista che, assieme al custode del vicino campo sportivo, aveva immediatamente allertato il 118. Molto gravi le lesioni che Alfonsina Colladon aveva riportato in varie parti del corpo a seguito dell’incidente, e che ne hanno minato in maniera decisiva il fisico.

IL RICORDO

Donna di grande energia e volontà, aveva vissuto da giovane le difficoltà della seconda guerra mondiale per poi, come tanti lavoratori veneti, emigrare in Francia assieme al marito Giuseppe per cercare di migliorare le condizioni economiche della famiglia. Poi il rientro nella terra natia, avendo sempre come primo pensiero l’impegno e l’amore nei confronti dei suoi cari, a partire dai figli Natale, Luciana e Danila. Una persona abituata ad esprimersi con poche parole, ma di grande efficacia e sincerità fino alla schiettezza più estrema. Vogliosa di fare sempre la propria parte, anche nelle limitazioni dettate dall’ultimo periodo, nel quale ha cercato di mantenere per quanto possibile la sua autonomia. Un autentico esempio di dedizione familiare, una figura di riferimento non solo per i figli ma anche per i nipoti e per chiunque l’abbia incontrata nel suo cammino. Ora, come recita anche l’epigrafe, una stella in cielo che sorriderà ai suoi cari continuandoli a guidare nelle strade della vita. Alfonsina Colladon lascia i figli Natale con Mariagrazia, Luciana con Renè, Daniela con Lino, gli adorati nipoti Andrea, Sara, Marco, Cristina, Enrico, Matteo e Giusi, il fratello e la sorella, cognate e cognati. Le esequie si svolgeranno nel rispetto dell’ultimo Dpcm sulle presenze all’interno degli edifici di culto.

