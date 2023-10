Riese Pio X. Arredissima si aggiudica all'asta Berloni per due milioni di euro: «Un'opportunità che abbiamo colto al volo»

RIESE PIO X (TREVISO) - La società dell'arredamento Arredissima, di Riese Pio X, ha comunicato di essersi aggiudicata l'asta per rilevare il marchio pesarese Berloni, controllato dal 2014 da una holding asiatica, posto in liquidazione nel 2019 e al centro di un tentativo di procedura concorsuale fallito pochi mesi fa. Il valore dell'operazione è di circa due milioni di euro. «È un'opportunità che stavamo accarezzando da tempo - evidenziano i vertici della casa veneta - e che, non appena se n'è presentata l'occasione, abbiamo colto al volo. La volontà ora è quella di metterla a frutto e di arrivare a promuovere una linea dedicata "Berloni by Arredissima" che, secondo i piani, dovrebbe essere presto disponibile in tutti i nostri showroom.