LORIA (TREVISO) - Braccialetto elettronico per l’assessore Valter Pettenon. Dopo le notizie riguardanti il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto, accusato da un suo concittadino di non aver restituito la somma prestata, a pochi chilometri di distanza, a Loria, Pettenon è stato denunciato per stalking e appropriazione indebita. Accuse che hanno portato l’autorità giudiziaria a imporre l’utilizzo del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex-compagna.

Minacce e denaro rubato

Il rapporto tra i due era terminato molto bruscamente, con Pettenon che avrebbe indirizzato gravi minacce nei confronti della donna. Minacce che le autorità preposte hanno ritenuto potenzialmente pericolose per l’incolumità fisica della vittima, tali da imporre all’assessore l’adozione del braccialetto elettronico, provvedimento scattato nei giorni scorsi. Secondo le accuse dell’ex-compagna, oltre alle minacce fisiche, Valter le avrebbe sottratto del denaro. Se il sindaco Parisotto, nel frattempo sollevato dal ruolo di amministratore di sostegno di un suo concittadino disabile, si è autosospeso dalla sua carica per motivi di salute, sarà da capire le prossime mosse dell’assessore Pettenon. 54 anni tra meno di un mese, Valter Pettenon è attualmente assessore esterno della giunta guidata dal sindaco Simone Baggio, il quale gli ha attribuito le deleghe ai Lavori pubblici, Sport, Protezione civile e Partecipate.

Le ripercussioni politiche dell'inchiesta

Un assessore dunque non scelto tra gli eletti alle votazioni del 2019, una nomina che già ai primordi aveva suscitato qualche perplessità da parte della minoranza, presto messe a tacere dal primo cittadino, che sempre ha rinnovato la propria fiducia verso l’assessore, anche in vista delle prossime elezioni. Loria è infatti uno dei 55 comuni trevigiani chiamati a giugno a scegliere il proprio sindaco. In vista dell’appuntamento elettorale, la maggioranza attualmente in carica si è sostanzialmente fratturata in due: il vicesindaco Alberto Battistella ha infatti deciso di rompere con la Lega e col sindaco Baggio, candidandosi per la fascia tricolore con la sua lista “Impegno comune”. Ad appoggiarlo, altri due assessori: il compagno di lista Michele Guidolin (politiche sociali, istruzione e cultura) e Lucia Sbrissa (ambiente e attività produttive), quest’ultima eletta con la Lega, dalla quale si è in seguito distaccata. Intenzionato a ricandidarsi per un secondo mandato, Simone Baggio poteva contare sostanzialmente solo sull’appoggio di Pettenon. Anche sabato scorso, 9 aprile, gli unici esponenti della giunta di Loria presenti all’inaugurazione della nuova scuola primaria di Castione “Giacomo Zanella” erano il sindaco Baggio e l’assessore Pettenon, alla sua ultima uscita pubblica.

Il provvedimento giudiziario ha tuttavia posto la parola “fine” su il progetto di una seconda candidatura di Baggio, che di fatto abbandona la corsa elettorale. A meno di ulteriori colpi di scena, si delinea dunque una battaglia a due, tra Battistella, sostenuto anche da forze dell’area di centro-destra, e il candidato che le forze di opposizione indicheranno come suo sfidante. Il provvedimento giudiziario nei confronti dell’assessore di Loria rappresenta tuttavia un duro colpo per l’immagine della Lega. Valter Pettenon era stato infatti eletto a fine 2010 segretario della circoscrizione castellana della Lega (allora ancora “Nord”), responsabile dunque di un’area di dodici comuni, ricevendo il testimone da Dimitri Coin e ricoprendo la carica fino al 2017. Nel giugno 2019, dopo che la Lega trainata da Matteo Salvini aveva fatto il pieno di voti alle elezioni europee, con oltre il 34% delle preferenze, il nome di Pettenon era tra i papabili per la nomina a segretario provinciale del partito del Sole delle Alpi.