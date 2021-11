MOGLIANO - Loro si preparano ad assaltare la villa, lui che ne è il custode, li vede dalle telecamere, “blinda” la dimora, lancia l’allarme ed esce a cercarli. Prima con i cani e poi in macchina, attraverso i campi, armato solo del proprio coraggio (il porto d’armi non ce l’ha) e di un invidiabile sangue freddo. E’ merito suo se martedì pomeriggio l’assalto a Villa da Riva, in via della Chiesa a Zerman di Mogliano, è andato in fumo. Ivan...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati