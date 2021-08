CISON DI VALMARINO - Salvo che non arrivino ulteriori disposizioni o gli sperati chiarimenti, l’accesso all’edizione 2021 di Artigianato Vivo, in partenza venerdì 6 agosto, sarà solo con Green Pass. C’è fermento per la 40esima edizione della manifestazione che, dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, riparte. «È sì la quarantesima edizione, ma è come se fosse la prima – ammette il sindaco Cristina Da Soller - sentiamo la pressione di 40...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati