CISON - È ufficiale: l'edizione 2020 di Artigianato Vivo è annullata. Nei giorni scorsi si erano aperti degli spiragli sulla possibilità di proporre, anche se in tono minore, l'appuntamento simbolo dell'estate dell'Alta Marca Trevigiana. Lunedì sera, 29 giugno, la Pro Loco Cison, alla regia della manifestazione nata 40 anni fa, e altre realtà coinvolte nell'organizzazione, oltre a un esperto di sicurezza, si sono riuniti per valutare un possibile recupero dell'appuntamento alla luce dell'evoluzione della pandemia e del lento e graduale ritorno alla normalità. Ma al termine dell'incontro la fumata è stata nera. «Dopo la riunione, e constatato il fatto che sarebbe quasi del tutto impossibile mantenere le norme anticovid-19, è stato confermato l'annullamento dell'edizione 2020 rimandandoci all'estate prossima» ha comunicato la Pro Loco Cison.

L'EVOLUZIONE

A inizio maggio l'associazione, dopo opportune valutazioni in relazione alla pandemia, aveva comunicato la sofferta decisione di annullare l'edizione 2020 che sarebbe coincisa con il quarantesimo della manifestazione nata tra le corti del borgo cisonese e cresciuta di anno in anno fino a calamitare, nei 15 giorni di programma, quasi 300mila persone, non solo italiani, ma anche tanti stranieri. Un evento che è diventato, con il tempo, un biglietto da visita per questo borgo per merito dell'impegno e della dedizione di una nutrita squadra di volontari appartenenti a svariate associazioni e gruppi che, grazie anche agli stand enogastronomici, con il ricavato sono riusciti a sostenere le proprie attività durante l'anno. Organizzare un'edizione di Artigianato Vivo nell'anno del coronavirus, anche se a regime ridotto, non è risultato facile, soprattutto per gli aspetti legati alle misure di contenimento del virus, dalla misurazione della temperatura di chi sarebbe arrivato alla predisposizione di percorsi obbligatori, con entrata e uscita separati, al rischio di poter creare degli assembramenti di persone. Senza contare che si naviga a vista: il rischio di nuovi contagi può essere sempre dietro l'angolo.

L'EMORRAGIA

Ai volontari non è rimasto dunque, a malincuore, che dare un arrivederci al prossimo anno. Artigianato Vivo è solo una delle tante manifestazioni che in questi mesi è stata annullata causa pandemia Anche la vicina Follina aveva in programma dei mercatini, pure stoppati dal coronavirus, così come pure l'evento I cortili dell'arte in programma a Tarzo ad inizio agosto. Resiste invece un altro evento simbolo dell'estate dell'Alta Marca: anche se in forma ridotta, e senza i tradizionali foghi del 21 agosto, nel centro storico di Serravalle, a Vittorio Veneto, non mancheranno i secolari festeggiamenti in onore della patrona, Santa Augusta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA