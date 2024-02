Candelù, 78enne trovato senza vita nel suo casolare: era in una pozza di sangue con trauma facciale

MASERADA - Settantottenne trovato senza vita nel suo casolare: era in una pozza di sangue con trauma facciale. Ieri sera, martedì 20 febbraio, a Candelù un anziano di 78 anni è stato trovato morto in un casolare di sua proprietà.

Aveva trauma facciale ed era in una pozza di sangue. Il suem ha attivato i carabinieri per sospetto di morte violenta. Al momento non ci sono elementi per ipotizzare omicidio ma verrà fatta comunque una ispezione cadaverica per fugare ogni dubbio. Si ipotizza il malore (era cardiopatico) e poi una caduta. L'anziano si sarebbe schiantato a terra di faccia procurandosi un trauma. Nessun segno di effrazione alla porta, né il casolare è stato rovistato.