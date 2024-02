Borgo Veneto. Malore improvviso al volante poi lo schianto contro il lampione: Andrea muore a 56 anni

BORGO VENETO - Un incidente dagli esiti mortali si è verificato alle 19.15 di oggi, lunedì 19 febbraio, nel centro di Santa Margherita d’Adige, località di Borgo Veneto. Per le conseguenze di una fuoriuscita autonoma, probabilmente provocata da un malore fatale, ha perso la vita un imprenditore 56enne della vicina Bresega di Ponso, Andrea Finco.

In via Umberto I, luogo del fatto, sono intervenuti i soccorritori del Suem: nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Andrea Finco lascia il fratello Valentino, suo socio in affari.