FARRA DI SOLIGO - Con la morte di Alessandro Sartor non hanno nulla a che fare. Il barista 46enne di Cison di Valmarino non è stato picchiato, ma è stato stroncato da un infarto la notte tra il 30 e il 31 maggio 2019 all’esterno del bar dove lavorava a Tovena. Il gip di Treviso ha infatti archiviato la posizione di Alberto e Francesco Stella. E ora, a distanza di due anni dai fatti (e quattro giorni passati in carcere perché accusati di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati