Silea, latitante e complice catturati al centro commerciale Emisfero. Sospettati di essere membri della banda del Terraglio

SILEA - Pericoloso latitante albanese arrestato ieri mattina - 7 febbraio - al centro commerciale Emisfero di Silea insieme a un complice. I due sono sospettati di far parte della banda del Terraglio, quella che ha messo a segno furti e rapine alle ville di Mogliano. La cattura dei P. E., 30enne albanese è scattata a seguito di un'indagine certosina condotta dalla Squadra mobile di Treviso e di Belluno. L'albanese deve scontare vent'anni di pena per una sfilza di reati commessi in Albania, tra cui tentato omicidio di un poliziotto, rapina, traffico di droga e detenzione di materiale esplosivo.

In Italia è accusato di aver messo a segno una cinquantina di furti in abitazione in Trentino Alto Adige. Reati per i quali pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere. In Veneto ne avrebbe commessi altrettanti secondo gli inquirenti. Tra i bersagli potrebbero esserci appunto le ville dei vip lungo il Terraglio. Al momento della cattura era insieme a M. I., connazionale di 28 anni, pregiudicato. Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione per residuo pena di circa 2 anni. Il covo dei latitanti era un casolare di campagna a Carbonera, dove gli agenti hanno trovato orologi di lusso, argenteria, contanti, arnesi da scasso.