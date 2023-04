TREVISO - Stop agli aperitivi del venerdì sera organizzati dal ristorante "Signore&Signori" con dj set, divanetti, cocktail e musica che per tre mesi hanno riempito piazza dei Signori sotto la torre civica fino a diventare un appuntamento fisso per gli amanti della movida. Anche se di eccessi non ce ne sono mai stati, più di qualcuno si è lamentato. La scelta di non organizzare più questo tipo di serate, che tanto successo hanno raccolto tra i giovani, non è però legato a un provvedimento, ma a una mediazione che sta portando avanti il sindaco Mario Conte.



LA TRATTATIVA

Come sempre accade in casi come questi, l'amministrazione comunale si trova tra due fuochi: da una parte i gestori che, legittimamente, pensano e programmano eventi che rendano sempre più vivo il centro. Dall'altra i residenti che, altrettanto legittimamente, poco sopportano il rumore e la musica che inevitabilmente fa da cornice a questo tipo di appuntamenti. «Piazza dei Signori non può diventare una discoteca - dicono da Ca' Sugana - ma non è stata emesso nessun provvedimento».



LA SOLUZIONE

«Non c'è nessuna ordinanza - aggiunge il sindaco Mario Conte - stiamo solo parlando con gli organizzatori per trovare un luogo alternativo a piazza dei Signori». Le ipotesi sul tavolo sono varie, tra cui quella di trasferire tutto in piazza Trentin, già in passato utilizzata per eventi del genere. Ordinanze e provvedimenti non sono stati emessi perché, in tutti i venerdì sera organizzati nel cuore del salotto buono cittadino, non è mai stata infranta nessuna norma: decibel della musica mai eccessivi, orari rispettati al secondo, mai un solo problema di ordine pubblico. La questione è più legata all'opportunità di vedere uno spicchio di piazza dei Signori utilizzata come un dj set. Poi, ovviamente, hanno pesato le proteste dei residenti che l'amministrazione, come sempre, non può ignorare.