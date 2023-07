CESSALTO - Ronde private messe in campo da un istituto di vigilanza: previsti alcuni passaggi a notte a Cessalto, in centro e nelle periferie. L’iniziativa, in programma per le prossime settimane, sarà finanziata da un unico privato e riguarderà tutte le aree del paese; un privato a cui evidentemente sta a cuore il problema della sicurezza. Si tratta di un fatto a suo modo inedito che è stato confermato ieri in municipio: «L’iniziativa è pagata da un residente a Cessalto per cercare di aumentare la sicurezza in città».

IL PRIMO CITTADINO

Il sindaco Emanuele Crosato applaude all’idea: «Mi è stata comunicata questa iniziativa che è ben diversa dalle ronde: si tratta di un’attività professionale. E se serve per aumentare la sicurezza del nostro paese ben venga, fermo restando l’ottimo lavoro e la continua collaborazione con la nostra stazione dei carabinieri». Al primo cittadino preme sottolineare alcune cose: «Come amministrazione comunale lavoriamo in sinergia con la nostra stazione dei carabinieri. Stando ai dati della prefettura e degli altri enti che sovrintendono alla pubblica sicurezza, i reati sono ben sotto alla media e questo anche in considerazione della presenza della vicina autostrada. Posso capire la preoccupazione ma, almeno in questo caso, la percezione è diversa dai dati effettivi che abbiamo in nostro possesso. A livello di sicurezza mi sento di dire che Cessalto è un paese sicuro anche se, per carità, il furto in casa può sempre succedere». Di notte rimane infatti sempre garantito il passaggio di una pattuglia dell’Arma. Ma, come si segnala a Cessalto, il problema dei furti è sempre presente in paese, visto che anche nell’ultimo periodo sono stati segnalati diversi tentativi, alcune volte andati anche a segno, in alcune abitazioni. Il problema è che, in molti casi, questi episodi non vengono denunciati alle forze dell’ordine, pur avvenendo con una costanza preoccupante.

TANTI EPISODI

Un tentativo di furto è stato segnalato non più tardi della notte tra mercoledì e giovedì da un residente che vive in prossimità del centro del paese. «Verso le 4 - racconta il cessaltino che vuole rimanere anonimo, in passato già vittima dei ladri - qualcuno ha suonato al citofono. Mi sono alzato di soprassalto, spaventato perché pensavo di ricevere una di quelle notizie che non vorresti mai avere. Sono andato a rispondere ma dall’altra parte nessuno ha detto nulla. Ho saputo poi che la stessa cosa era accaduta a dei miei vicini. Per quanto mi riguarda, si tratta del secondo episodio nel giro di una ventina di giorni appena. Sono piuttosto spaventato, perché in passato nella mia casa i ladri sono entrati per ben quattro volte. Evidentemente i soliti ignoti prima verificano se c’è qualcuno all’interno dell’abitazione e poi colpiscono. Oppure, mi viene da pensare, prima fanno scattare l’allarme in una parte di paesi per poi andare a colpire in un’altra zona. Fa specie il fatto che prima controllino nel cuore della notte, provocando chiaramente un grosso spavento a residenti».

C’è la preoccupazione, in questo periodo, per i ladri: «So che ci sono stati alcuni episodi, ma in molti casi non vengono nemmeno denunciati. La paura è tanta, specie per chi è anziano o vive da solo. Spesso si tratta di gente senza scrupoli che, dopo aver colpito, se la svigna attraverso strade secondarie». Il cittadino ha allertato le forze dell’ordine: «Èla prima cosa che ho fatto chiamando il 112 e, infatti, i carabinieri sono giunti sul posto poco dopo. Ho segnalato per filo e per segno quanto è accaduto. Ho reso noto questo episodio per fare in modo che tutta la cittadinanza stia con gli occhi bene aperti. Nel momento in cui avvengono dei furti è sempre bene denunciare perché è un modo per aiutare le nostre forze dell’ordine nelle indagini».