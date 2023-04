MONTEBELLUNA - Le sculture in legno diventano realtà. Il progetto “Nuove radici. L’anima dell’albero rinasce grazie all’arte” apprezzato da alcuni, contestato da altri nei mesi scorsi, si concretizza. Gli scultori incaricati di realizzare, sui tronchi di alberi tagliati perché ammalati, altrettante sculture, hanno cominciato il loro lavoro. Ben visibile, ad esempio, l’artista che sta lavorando nei pressi della scuola media Papa Giovanni. Gli artisti sono stati individuati in seguito a un bando pubblico che ha consentito a un’apposita commissione di scegliere in base al curriculum e alle opere proposte gli incaricati di decorare i tronchi, che sono in tutto sei. In teoria tutti i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 2 maggio, ma in due casi ci saranno delle deroghe per problemi personali degli artisti.



I PROTAGONISTI

I vincitori del bando sono stati Matteo Schiavo che sta realizzando una scultura alla scuola Papa Giovanni; Tarcisio Saler incaricato di un’opera mobile; Enrico Ghiro userà il tronco di Cedro a Villa Pisani per un altro lavoro; Luca Tassone ricorrerà invece a uno già tagliato e messo a disposizione al magazzino comunale e creerà un’opera al MeVe; Silvano Soppelsa ha già consegnato la sua creazione realizzata su legno di tiglio. «Abbiamo concretizzato questo progetto -dice il consigliere Silvia Pontini- anche in collaborazione con due docenti esperti e alcuni ragazzi del Liceo Veronese, indirizzo architettura e ambiente. Assieme ad alcuni membri dell’amministrazione, ci siamo riuniti più volte per esaminare tutte le proposte degli scultori candidati. Lo scopo del progetto è proprio quello di riqualificare il verde urbano attraverso queste opere. Una volta concluse tutte le realizzazioni saranno fatte delle inaugurazioni anche assieme ai ragazzi ed esperti del Liceo Artistico presentando gli artisti protagonisti delle opere realizzate. Il fine di tutto questo è appunto quello di creare un percorso artistico culturale che collegherà tutte le sculture realizzate».



LA RIFLESSIONE

E l’assessore all’ecologia nonché vice sindaco Claudio Borgia dice: «Questo progetto parte da lontano. Infatti, durante gli abbattimenti degli alberi malati segnalati dall’agronomo incaricato, la consigliera Pontini propose un’idea progettuale per valorizzare ciò che rimaneva degli alberi in un modo artistico, condivisa e sostenuta dall’amministrazione». Intanto, sul web è stato segnalato, nelle ultime ore, un atto vandalico in centro: da un’aiuola sono state strappare le piantine. «L’atto è da condannare -dice Borgia- Sarebbe importante, però, che chi vede questi episodi, oltre a segnalare sul web, si rivolgesse agli Uffici comunali e agli amministratori».