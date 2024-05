Straordinaria rimonta del Benetton: battuti gli Sharks, è una vittoria playoff

TREVISO – Il Benetton Treviso strappa in extremis un successo fondamentale per le sue ambizioni playoff nello United Rugby Championship battendo gli Sharks a Durban per 25-24 con una meta di Umaga, che lo stesso mediano di apertura ha trasformato a due minuti dalla fine. E’ stata una vittoria soffertissima con i Leoni sempre a inseguire, ma tenaci nel resistere trovando alla fine lo spunto per ribaltare la partita. Per i trevigiani in meta Menoncello nel primo tempo, Lucchesi in apertura di ripresa e appunto Umaga nel finale. I sudafricani hanno comunque ottenuto due punti, frutto del bonus mete (4) e di quello difensivo.