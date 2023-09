TREVISO - Ryanair ha comunicato la cancellazione di sette collegamenti nazionali, in partenza dalla Sicilia, per la prossima stagione invernale. In particolare saranno due le rotte tagliate con destinazione aeroporto di Canova: da Trapani e da Comiso.

I collegamenti in questione riguardano gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani.