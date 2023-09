TREVISO - Dopo il ritorno del volo per Londra, arriva anche quello per Madrid. Dalla fine di ottobre si aggiungeranno entrambi al collegamento con Berlino. Senza scordare quello sempre attivo con Parigi. Almeno per l'autunno e l'inverno, l'aeroporto Canova diventerà uno dei fulcri della rete che comprende la grandi capitali europee. La rivoluzione targata Ryanair è già iniziata. E non ci saranno solo aggiunte. Di contro, il Canova perderà il "ponte" con la Sardegna. La compagnia ha infatti annunciato la cancellazione per l'inverno della rotta tra Treviso e Alghero. Un taglio, quest'ultimo, che viene sostanzialmente letto come la risposta del vettore irlandese al decreto con il quale il governo Meloni punta a inserire un tetto al costo dei voli per le isole. Così prende forma il nuovo programma.

Le novità

Per quanto riguarda le novità, il 29 ottobre lo scalo trevigiano vedrà partire il primo volo per Madrid. Il nuovo collegamento sarà attivo tutti i giorni della settimana, escluso il sabato. I biglietti sono già in vendita sul portale della compagnia aerea. Si tratta di una vera e propria staffetta con Venezia. Fino al 2 novembre, infatti, l'aereo per la capitale spagnola continuerà a decollare e ad atterrare al Marco Polo. Dopodiché verrà trasferito a Treviso. E resterà qui fino alla fine di marzo, quando tornerà a fare riferimento allo scalo lagunare. Discorso simile per il collegamento con l'aeroporto Berlino Brandeburgo, a poco più di mezz'ora dal centro della città. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre verrà spostato dall'aeroporto di Venezia a quello di Treviso. Per poi fare il percorso inverso a fine marzo. Il tutto si somma all'annuncio fatto solo pochi giorni fa dalla stessa Ryanair relativo al tanto atteso ripristino del volo per Londra al Canova, invocato in primis dal sindaco Mario Conte, dopo che dal 2019 era stato cancellato e trasferito in pianta stabile a Venezia.

Londra

Proprio il 29 ottobre dalla pista dello scalo trevigiano decollerà il primo aereo per l'aeroporto di Luton, a un'ora di strada dal centro della capitale inglese. Sono previsti due voli a settimana: mercoledì e domenica. Al momento fino al 27 marzo. A differenza di quanto accadrà con gli altri collegamenti, in questo caso al Marco Polo si continuerà a fare rotta su Londra Stansted. Per quanto riguarda Londra, insomma, non ha inciso in modo diretto il braccio di ferro tra Ryanair e il Comune di Venezia sul nodo dell'addizionale sulla tassa d'imbarco al Marco Polo, pari a 2,50 euro, che a Treviso non c'è. A chiudere, al Canova resta sempre confermato il volo per Parigi Beauvais, scalo a quasi due ore di strada dalla capitale francese. Nel frattempo l'aeroporto di Treviso ha completato il lento recupero dei numeri di voli e passeggeri registrati prima dell'esplosione dell'epidemia da Covid. La rincorsa era scattata il primo giugno del 2021, giorno della riapertura dopo 15 mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria. A luglio di quest'anno il Canova ha superato per la prima volta le quote pre-Covid. La conferma è arrivata dall'ultimo report di Assaeroporti.

I dati

Solo nel mese di luglio lo scalo ha operato 2.137 voli. Per un più 1,5% rispetto allo stesso mese del 2019, quando nessuno parlava ancora di coronavirus. Sul fronte dei passeggeri si è fatto pure meglio. Sempre a luglio sono stati quasi 297mila, esattamente 296.809, quelli transitati per il Canova. Cioè il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Se si fa il confronto con il medesimo periodo dell'anno scorso, poi, l'incremento dei passeggeri arriva addirittura al 12,4%. Di conseguenza il totale dei voli contati nei primi 7 mesi di quest'anno ha raggiunto quota 13.224. Nello stesso lasso di tempo quello dei passeggeri in transito è arrivato a sfiorare quota 1 milione 770mila. E per fine anno si punta a tornare verso i 3 milioni di passeggeri.