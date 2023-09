Aeroporto Canova, ripristinata la tratta Ryanair Treviso-Londra. I primi voli già il prossimo weekend

TREVISO - Torna il volo Ryanair Treviso - Londra. Già dalla prossimo fine settimana sarà possibile comprare il biglietto per la tratta che partirà nelle giornate di mercoledì e domenica. Ad annunciarlo oggi, 5 settembre, il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Sono veramente orgoglioso di annunciare che a partire dal prossimo weekend sarà possibile prenotare il volo Treviso - Londra (Luton) con Ryanair.

Si tratta del ritorno di un collegamento importantissimo e strategico per il nostro territorio, particolarmente atteso e richiesto dai cittadini e dai tanti viaggiatori, per il quale mi ero personalmente impegnato dialogando costantemente con la compagnia aerea».

Il sindaco: «Sono orgoglioso, è un traguardo e un inizio»

Il primo cittadino non nasconde l'entusiasmo per il ritorno di una delle tratte più attese dai trevigiani e non solo. «Il ritorno del volo Treviso-Londra è il risultato di un percorso intrapreso insieme a Ryanair su scala territoriale dall’attivazione della nuova base all’aeroporto Canova, e per questo ringrazio anche i presidenti di Save Enrico Marchi e Aertre Marco Pinzi, alla realizzazione di progetti di promozione turistica, come quello con il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC. Si tratta di un traguardo ma anche di un punto di partenza in vista di future sinergie», conclude Conte.

I voli

Sul sito di Ryanair sono già stati caricati i voli a partire da fine ottobre. Il prezzo medio è sotto i 50 euro per l'andata da Treviso a Londra Luton.