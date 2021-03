MOGLIANO - Ragazzi adolescenti che, per strada e in diversi punti del paese, incrociano donne di diverse età e si abbassano davanti a loro i pantaloni, offrendo uno spettacolino osceno. Sono numerosi gli episodi segnalati nelle ultime settimane da donne moglianesi che hanno dovuto assistere loro malgrado ai siparietti di piccoli gruppi di giovani, generalmente due o tre alla volta, che in loro presenza si slacciano i pantaloni e si esibiscono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati