Covid, festa in casa tra cinque ragazzi: arriva la polizia, 400 euro di multa a testa

PORDENONE - Cinque ragazzi, di età compresa fra i 21 e i 23 anni, intenti a trascorrere la serata insieme e senza indossare la mascherina, sono stati sanzionati dalla Polizia di Pordenone che è accorsa nell'abitazione su richiesta di alcuni vicini, infastiditi dai rumori della festa privata in corso. I partecipanti all'evento dovranno pagare 400 euro ciascuno di multa. Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, considerati gli eventi accaduti la notte scorsa - oltre al party, la Squadra Volante è intervenuta in un'abitazione per un'overdose da eroina - ha lanciato un monito ai ragazzi, «affinché evitino comportamenti e atteggiamenti come quelli verificatisi, nell'interesse e per la salvaguardia non solo della propria salute, ma anche per quella delle altre persone, soprattutto in un periodo particolarmente complesso e delicato, come quello che stiamo vivendo ormai da oltre un anno», richiamando soprattutto i giovani «a comportamenti responsabili, consapevoli ed improntati anche al buon senso, perché, solo con il fattivo contributo di ciascuno di noi, riusciremo a venire fuori quanto prima dal periodo che stiamo attraversando».