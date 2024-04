Pesce d'Aprile a Mogliano, bidone «radioattivo» abbandonato: identificati i due burloni. Hanno 40 e 50 anni

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Bidone "radioattivo" abbandonato per strada, identificati gli autori di questo Pesce d'Aprile e no, non sono due ragazzini: sono due italiani residenti nella zona di Mogliano, uno sulla 40ina e l'altro sulla 50ina. Il misterioso oggetto abbandonato in via Donizetti aveva fatto scattare la task force dei vigili del fuoco, con tanto di strada chiusa al traffico, intervento degli artificieri e del Nucleo specializzato Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Ma dentro c'era soltanto una tanica d'acqua, nessuna scoria pericolosa, quindi, ma, il quartiere Mazzocco è rimasto paralizzato per quattro ore.

Per questo motivo, i due burloni identificati dai carabinieri potrebbero avere conseguenze di natura penale. Per loro, infatti, si configurerebbe il reato di procurato allarme.