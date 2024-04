Pesce d'aprile a Mogliano: bidone "radioattivo" abbandonato per strada. L'intervento dei vigili del fuoco

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Oggi 1° aprile vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Donizetti per un bidone anomalo abbandonato sul marciapiede. Sul fusto c'erano i simboli di pericolo radioattivo per cui è scattato il protocollo previsto in questi casi, con tanto di intervento del Nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Ma alla fine si è rivelato un pesce d'aprile, come si era sospettato fin da subito. Lo scherzo, però, costerà caro: l'autore rischia infatti una denuncia per procurato allarme.