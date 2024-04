Bidone “radioattivo” per strada: allarme a Mogliano. Quartiere paralizzato e vigili del fuoco sul posto. Ma potrebbe essere un pesce d'aprile

MOGLIANO (TREVISO) – Bidone “radioattivo” abbandonato per strada: scatta la task force dei vigili del fuoco, con tanto di strada chiusa al traffico e intervento del Nucleo specializzato Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Ma il sospetto è che si tratti di un pesce d’aprile: se così fosse, lo scherzo di qualche burlone avrebbe paralizzato per qualche ora il quartiere di Mazzocco.

L’allarme è scattato verso mezzogiorno di oggi, 1° aprile: qualcuno si è accorto del fusto anomalo abbandonato in via Ronzinella e ha chiamato i vigili del fuoco. Il contenitore sembra assemblato artigianalmente: sui lati campeggiano i le etichette che indicano materiale radioattivo e scritte in cirillico, mentre in cima è posizionata un’antenna.

Tante le coincidenze, prima fra tutte la data, per non pensare a una burla.

Ma le autorità hanno deciso di non correre rischi: per questo hanno attivato il protocollo previsto in caso di pericoli radioattivi. Del resto, finché non verrà accertato il contenuto del bidone, non si può escludere nulla. Via Ronzinella e via Donizetti sono state quindi chiuse al traffico. Sul posto sono intervenuti sia i pompieri che i carabinieri. Se - come è probabile - si tratta di uno scherzo, gli autori rischiano una denuncia per procurato allarme. Altro che risate: a quel punto saranno lacrime amare.