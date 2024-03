CONEGLIANO (TREVISO) - Di nuovo in “forse” la futura stagione di prosa al Teatro Accademia per il 2024-2025. Dopo lo stop all’acquisto proclamato all’ultimo Consiglio comunale si riapre la questione, con la rinuncia della proprietà a prestarsi all’ennesima “stagione ponte” di un anno, molto faticosa in termini organizzativi, con eventi preparati spesso all’ultimo minuto a causa del procrastinarsi degli accordi, e poco remunerativi.

IL DICTAT

«Senza un percorso di ampio respiro che prevede anche la possibilità di aprire un tavolo di trattativa serio, la stagione di prosa si ferma - commenta Fabrizio Lante, presidente di Accademia srl e proprietario di metà dell’immobile - Se c’è qualcun altro volontario che vuole farla siamo ben felici di affittargli il teatro che resta aperto ed è perfettamente funzionante». Non è una chiusura in realtà la sua, ma l’ennesimo tentativo di sbloccare una situazione che si ripete da tempo, precludendo la visione di un futuro che resta ancora a tinte fosche. Nella seduta del Consiglio comunale dell’11 marzo era emerso chiaramente che comprare l’Accademia costa troppo. Il prezzo di 3 milioni 958mila euro stabilito da una perizia richiesta dal Comune all’Agenzia delle Entrate è apparsa una cifra onerosa, bocciata su tutta la linea, come spiegato in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere Francesca Di Gaspero di Noi Democratici. «Nonostante la congruità del valore stabilito dalle Entrate, il costo è ritenuto assolutamente insostenibile per le casse del Comune in questo momento - aveva dichiarato durante la seduta il sindaco Fabio Chies - Non ci sono cordate per acquisire l’Accademia, né incartamenti e nessuno di quelli che abbiamo contattato ritiene sia una cifra sulla quale poter ragionare; con questi presupposti non ci sono le condizioni per parlare dell’acquisto del Teatro Accademia». Durante gli incontri che si sono tenuti con la proprietà nel 2023, era stata decisa una stagione di prosa transitoria, accordata proprio in vista di una possibile acquisizione dell’immobile da parte dell’amministrazione che si era dimostrata aperta a questa soluzione. In seguito alla perizia arrivata a fine agosto le cose si sono complicate.

MEDIAZIONE POSSIBILE

L’ultimo incontro con la proprietà è avvenuto il 14 marzo, tre giorni dopo le dichiarazioni del sindaco durante il Consiglio, che non era presente al tavolo. Ma c’erano l’assessore alla cultura Cristina Sardi e il segretario comunale Martina Pol. «C’è tutta la volontà di fare delle considerazioni con calma e sicuramente apriremo un ragionamento - assicura Chies - Intanto desideriamo che continuino a esserci stagioni teatrali come quest’anno, molto belle e apprezzate. Ci sono due alternative: una è di mantenere le stagioni di prosa e penso che cercheremo di andare verso un accordo pluriennale in modo da garantire anche alla proprietà un po’ di stabilità; in più cercheremo di aprire una trattativa per l’acquisto, ma non possiamo fissare noi il prezzo. Comunque in queste settimane ci parleremo». Apre a una mediazione dunque anche il sindaco, ma si dovrà attendere il prossimo tavolo per dissipare ogni dubbio.