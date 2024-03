ODERZO (TREVISO) Giovani musicisti per una stagione giovane qual’è la primavera. Inizia venerdì 22 marzo la rassegna primaverile “I Concerti dell'Istituto" che si terranno nella sala concerti di Palazzo Moro, sede dell'Istituto Musicale e avranno come protagonisti giovani musicisti della città opitergina e del territorio. Il primo appuntamento, con inizio alle 20 E 45, è il “Concerto per pianoforte a quattro mani” delle sorelle pianiste Beatrice & Eleonora Dallagnese. Si tratta di un duo assolutamente originale nel panorama musicale italiano. Le pianiste ventitreenni sono gemelle monozigote, ed è quasi impossibile distinguerle l'una dall'altra.

I PRIMI PASSI

Biondissime, sin da piccine, avevano solo quattro anni, si sono appassionate allo studio del pianoforte, strumento sul quale si sono cimentate in numerosi concorsi sia in Italia che all'estero ottenendo lusinghieri risultati sia di pubblico che di critica. Fra gli ultimi riconoscimenti conseguiti quello di “Duo di particolare merito” dell'Accademia pianistica di Imola; lo scorso febbraio si sono esibite al museo del Teatro alla Scala di Milano. Ad ogni concerto è stupefacente vedere come suonano a quattro mani, con le dita che volano sulla tastiera del pianoforte, affrontando senza esitazioni autori di particolare complessità come Rachmaninov (è fra i loro prediletti), Stravinskij, nonché Schubert e Chopin. Freschezza e talento contraddistinguono questo duo pianistico. Le gemelle Dallagnese sono anche state nominate Yamaha Artist, dalla prestigiosa casa produttrice di pianoforti.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Il secondo concerto si terrà venerdì 19 aprile alle ore 20.45 e avrà come protagonisti alcuni allievi della Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro che si esibiranno insieme alle allieve violiniste dell'Istituto Musicale: Chiara Dalla Pietà, Emma Scodro e Ilaria Tinazzi e all'allievo flautista Angelo Pin. Il terzo concerto si terrà venerdì 17 maggio alle ore 20:45. Protagonista della serata sarà un giovane docente dell'Istituto Musicale, il pianista Andrea Tessarotto di soli 21 anni. Volto noto ed amato il suo, anche per la sua collaborazione con la Schola Cantorum del Duomo, con alcune formazioni corali opitergine e per suonare la domenica l'organo Mascioni nel duomo cittadino. L'ingresso a tutti i concerti è libero. Sono appuntamenti che valorizzano l'impegno e la passione di questi giovani musicisti.