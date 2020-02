Sparisce nel nulla dopo la palestra, appello per trovare Giorgia, 19 anni

TREVISO - Giorgia è sparita da venerdì mattina. Era partita da casa alle 10, da Monigo dove abita con la famiglia, per andare in palestra, in zona Appiani. Dopo le 13, quando ha consumato un toast nel bar davanti alla questura, è sparita nel nulla. I genitori, dopo la denuncia di scomparsa alla polizia, hanno diffuso su Facebook la foto della ragazza, 19 anni, e l'appello per aiutare le ricerche. E si preannuncia una seconda notte d'angoscia per la famiglia Cagnan.

Giorgia Cagnan, al momento della sparizione, indossava un piumino nero, un maglione color vinaccia e un paio di jeans. Ha i capelli raccolti in una coda e aveva ai piedi delle Vans. Chiunque l'abbia vista contatti urgentemente il 113.

L'appuntamento di Giorgia e poi la scomparsa

Giorgia venerdì mattina era attesa alla Mcfit per un allenamento. È iscritta da circa tre anni. Si era messa in marcia poco prima, partendo a piedi da Monigo, dove da qualche tempo è ospite di una struttura alla quale si è rivolta per superare alcune difficoltà legate al suo stato psicofisico. Ma nell'ultimo periodo, anche grazie alle cure farmacologiche «stava bene e non dava alcun segno di insofferenza», precisa mamma Sabrina. Non è ancora chiaro se Giorgia in palestra ci sia effettivamente andata.



L'appello social

