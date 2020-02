Ragazzo scomparso a Orsago. Charles va a scuola, esce e svanisce nel nulla

ORSAGO - Ragazzo di 16 anni scomparso a Orsago, in provincia di Treviso. Charles Yume Nana è andato scuola, come ogni giorno. Poi però, invece di tornare a casa dalla madre, è svanito nel nulla. Dell'adolescente non si hanno più notizie da venerdì pomeriggio. A denunciarne la scomparsa è stata la madre, Kama Onana, che si è recata alla stazione dei carabinieri di Cordignano dando di fatto il via alle ricerche.

Stando a quanto riferito dalla donna, Charles ha frequentato le lezioni alla scuola media Brustolon di Parè di Conegliano. Alle 13 ha lasciato l'istituto assieme ai suoi compagni e poi è sparito. Con sé non ha né i documenti e nemmeno il telefono cellulare. Quando il ragazzo è stato visto per l'ultima volta, indossava una giacca a vento di colore blu, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica. Sulle spalle aveva anche lo zaino di scuola di colore nero.

