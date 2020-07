FIESSO UMBERTIANO - Momenti di paura l’altra sera allo stabilimento “Zuccherificio Co.Pro.B” situato nell’omonima via Zuccherificio a Pontelongo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Codevigo accorsi sul posto, due dipendenti della ditta “Welding Duebi” di Fiesso Umbertiano, mentre stavano effettuando lavori di manutenzione straordinaria al tubo di un forno adibito al trattamento delle bietole, sono caduti rovinosamente a terra privi di sensi. In un primo momento si è pensato ad una caduta accidentale, poi la verità è venuta a galla. Un malore improvviso provocato con tutta probabilità da una intossicazione da monossido di carbonio. Le persone costrette al ricovero in ospedale a Padova sono entrambe residenti a Ferrara. Si tratta di D.B. di 54 e F.E.M. di 56 anni. La loro fortuna è stata che nel momento stesso in cui hanno accusato il malore nella medesima stanza vi fossero altri operai che hanno subito capito che stava capitando qualcosa di serio.

COLLEGHI TEMPESTIVI

L’allarme ai soccorritori è stato immediato. In azienda a Pontelongo si sono portati più mezzi del Suem 118, i Vigili del fuoco, personale dello Spisal e i carabinieri. I due dipendenti rimasti feriti sono stati stabilizzati e in un secondo momento trasportati all’ospedale di Padova. Dopo essere stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso in nottata sono stati giudicati non in pericolo di vita. Dovranno rimanere sotto stretta osservazione per accertarsi che abbiano smaltito eventuali scorie di monossido ancora presenti nel sangue. A scopo precauzionale sul posto sono stati visitati anche altri operai presenti, ma nessun altro avrebbe inalato monossido di carbonio. Durante le operazioni di soccorso l’attività in azienda è stata bloccata per consentire al personale di operare in tutta sicurezza. Saranno ora i professionisti dello Spisal a valutare e a cercare di capire cosa abbia provocato l’improvviso duplice malore. Al momento, per ovvi motivi, non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa.

LE INDAGINI

A cominciare dal cattivo funzionamento di un macchinario, ma anche ad una disattenzione dei due operai commessa durante la seduta di lavoro. I colleghi che impietriti hanno seguito le operazioni di soccorso dei due cittadini ferraresi li hanno definiti due persone capaci, con anni di esperienza alle spalle e che mai prima di domenica sera erano rimasti vittime di situazioni così delicate. In tarda serata i due operatori ferraresi rimasti intossicati dal monossido sono stati raggiunti in ospedale dai familiari, e anche da alcuni colleghi di lavoro che si sono voluti accertare che il quadro clinico fosse comunque tranquillizzante. L’attività allo stabilimento “Zuccherificio Co.Pro.B”, terminata l’emergenza, è ripresa regolarmente. Il macchinario sotto la lente d’ingrandimento del personale dello Spisal è rimasto fermo per qualche ora prima di riprendere regolarmente.

