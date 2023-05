VILLADOSE - In venticinque giorni, percorrendo ben 700 chilometri a piedi, Pietro Voltan, dalla foce, è arrivato alla sorgente del il Po. Voltan si è messo in cammino il 22 aprile, da Pila, e procedendo "contro corrente", da solo, è giunto alla culla del Grad fiume il 16 maggio, a Pian del Re, nel comune di Crissolo in provincia di Cuneo.

L'IMPRESA

«Oggi dopo 25 giorni e 700 chilometri di strada ho raggiunto la mèta ha informato Pietro - È stato un lungo cammino il Po dal Delta al Monviso alla ricerca delle storie di questo grande fiume sempre presente nella mia vita. Ho provato una grande emozione di fronte alla sorgente, al Re di Pietra». Un cammino in solitaria ma che ha permesso a Pietro di incontrare molte persone, conoscere paesi e borghi, vedere monasteri e paesaggi e assaporare piatti tipici. Tutto documentato con foto, video ma soprattutto descrizioni dettagliate sui social, coinvolgendo numerose persone che lo hanno seguito. E numerose persone lo hanno atteso, nei vari paesi rivieraschi, festeggiandolo e mostrandogli le peculiarità dei loro territori. Lo scorso anno, Pietro Voltan si era avventurato nel cammino dalla foce alla sorgente dell'Adige. Aveva camminato per 18 giorni, macinando 470 chilometri dal 28 aprile al 15 maggio.

Non ha seguito guide, cartelli o tracce Gps per questa impresa. Prima di partire si è preparato raccogliendo molte informazioni con l'obiettivo di arrivare a Pian del Re, di Crissolo, dove a 2020 metri da una roccia esce un rigagnolo di acqua ghiacciata.

FORTE EMOZIONE

Una targa posta indica che è la sorgente del fiume più lungo d'Italia. «Dopo essermi dissetato da quella fonte ho alzato gli occhi al cielo per ringraziare la grande montagna perché quelle acque di vita partono dal suo ghiacciaio a 3841 metri». Pietro tornerà presto a casa (non a piedi) e ad accoglierlo ci sarà l'intero paese, orgogliosa di lui e desideroso di ascoltare la sua avventura.