AURONZO DI CADORE - All'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, nella sala consiliare del municipio, è in programma una fitta serie di incontri con grandi personaggi del mondo dell'alpinismo e della cultura della montagna. Difatti il Comune di Auronzo di Cadore con in testa il sindaco Dario Vecellio Galeno lancia per l'estate 2023 una nuova iniziativa culturale, "Altre storie sotto le Cime". La rassegna, organizzata dalla consigliera con delega alla Cultura, Anna Zandegiacomo De Zorzi, e dal consigliere con delega ad Ambiente e Territorio, Nicola Bombassei, si avvale della collaborazione dello scrittore e traduttore dei grandi dell'alpinismo, Luca Calvi.

La serie si aprirà il 4 agosto con Simon Yates, uno dei due protagonisti della notissima vicenda presentata poi nel film "La morte sospesa", che racconterà la sua vita da alpinista e uomo "Selvaggio Dentro", titolo del suo ultimo libro. La settimana successiva, il 10 di agosto, sarà la volta del notissimo alpinista e volto televisivo Hervé Barmasse, che racconterà il suo modo di andare alla ricerca di ciò che c'è "Oltre l'Orizzonte", mentre il giorno 11 sarà ospite la campionessa di arrampicata e scalata su ghiaccio, guida alpina e scrittrice Anna Torretta con il suo ultimo libro e le sue mille avventure.



Il 18 agosto ci sarà una serata dedicata al grande alpinismo dolomitico ed all'arrampicata sportiva con la fortissima e conosciutissima guida alpina Nicola Tondini, autore di alcune tra le vie di scalata più difficili di tutte le Dolomiti. Il 25 agosto c'è l'incontro eccezionale con un mito dell'alpinismo himalayano, il polacco Krzysztof Wielicki, l'uomo delle grandi imprese invernali sugli Ottomila, notissimo per le sue ascensioni solitarie in condizioni estreme, insignito del "Piolet d'Or" alla Carriera. L'1 settembre è previsto l'incontro con uno dei più forti alpinisti a livello mondiale, Matteo Della Bordella, accademico del Cai, già Presidente dei Ragni di Lecco, autore di prime vie di incredibile bellezza in Pakistan e soprattutto in Patagonia. Per chiudere il ciclo infine l'8 settembre sarà presente l'alpinista recordman pluriamputato Andrea Lanfri che, nonostante abbia subito l'amputazione delle gambe e di sette dita a causa di una meningite, è riuscito a salite, tra l'altro, l'Everest e numerose altre vette in tutto il mondo, continuando nella ricerca del superamento dei suoi limiti.