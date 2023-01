BELLUNO - Dall'Atlantico alle Ande è una parafrasi che bene si accompagna all'iniziativa Nessuna vetta è lontana che ieri, 24 gennaio, è stata presentata a palazzo Piloni da protagonisti, organizzatori e patrocinatori. Si tratta di una spedizione oltre oceano dai connotati dello sport estremo e del quasi impossibile.

LA COPPIA

Aron Lazzaro ed Enrico Triches, non nuovi ad imprese del genere, si sono prefissi di partire dalle acque del Rio de la Plata a Buenos Aires per raggiungere quota 6.962 del monte Aconcagua sulle Ande. La distanza è composta di 1.237 chilometri da percorrere in bicicletta e 38 a piedi con un dislivello positivo di quasi 9mila metri da completare in meno di 98 giorni.

Stefano Canton supporterà i due atleti bellunesi a bordo di un pick up per gli aspetti logistici e tecnici, ma poi vi si affiancherà nella salita alla vetta regina delle Ande argentine. È una sfida che parte da precedenti e analoghe imprese di chilometraggio e difficoltà minori, quali la Venezia-Marmolada e la Venezia-Monte Bianco, ed è basata su una stretta amicizia dei protagonisti, sana complicità e gioco di squadra unitamente ad una meticolosa e puntuale preparazione fisica e psicologica.

IL PIANO

Nulla è improvvisato in questa avventura, tutto è calcolato al minimo particolare per garantire la massima sicurezza, ovvero quanto servirebbe sempre per chi va in montagna come sottolineato dal presidente del Cai di Belluno Paolo Barp, patrocinatore dell'impresa assieme alla Provincia e da Oltre Team, locale associazione sportiva dilettantistica. La spedizione sottende una serie di valori e messaggi che vanno oltre lo sport, come sottolineato dall'assessore comunale Monica Mazzoccoli, ovvero l'amicizia, la solidarietà, l'esempio ai giovani: «Un'avventura che non termina nel raggiungimento di un record - precisano Lazzaro e Triches -, bensì nell'invio di un messaggio molto importante: far capire come l'importanza del gioco di squadra, di tenacia, gli allenamenti fatti con accurata preparazione e il rispetto per il proprio fisico, possono permettere il raggiungimento di risultati impensabili nonostante i molteplici fattori logistici e ambientali».

L'OBIETTIVO

L'avventura, però, non è fine a se stessa. Infatti sulla loro strada i due atleti hanno incontrato l'associazione Gruppo Autismo Belluno (Gab), ieri rappresentato da Ivano De Bona, che sarà beneficiario dei contributi che saranno raccolti a sostegno dell'impresa mediante bonifico bancario il cui Iban è il seguente: IT07X0306909606100000145625 con causale Donazione pro iniziativa Nessuna vetta è lontana. Sarà anche possibile seguire lo sviluppo dell'impresa collegandosi al link https://oltreteam.it/nessuna-vetta-e-lontana dove Luca Mares di Oltre Team pubblicherà informazioni scritte e video, dapprima periodicamente nella fase di acclimatamento e poi quotidianamente quando inizierà la sfida sportiva.

Ulteriori informazioni contattando Luca Mares al 393 5710986.