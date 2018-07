Spiaggia Barricata di nome e di fatto: off limits per i disabili

di Anna Nani

PORTO TOLLE - Non è mai facile mettersi nei panni altrui. Diventa ancor più arduo se si deve rinunciare alle proprie abilità fisiche. Lo hanno scoperto Silvana Mantovani e Raffaele Crepaldi, vicesindaco e assessore di Porto Tolle che hanno accolto l'invito del gruppo Volontari senza barriere di provare a fare una passeggiata in spiaggia a Barricata seduti su una. Una sorta di esperimento di limitazione psicofisica che ha avuto il pregio di mostrare quanti ostacoli si debbano ancora superare per rendere la perla del Delta davvero accessibile ai disabili.Tra i presente anche l'ex sindaco Claudio Bellan che ha seguito la passeggiata insieme ad Alice Saggia e Caterina Moschini dell'associazione Balneari Delta Po di Barricata Boccasette. Il ritrovo è stato ai piedi della passerella che