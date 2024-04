Vinitaly 2024, è il giorno della visita di Giorgia Meloni. Il regalo del governatore Zaia alla premier

VERONA - Vinitaly, oggi è il giorno della visita della premier Giorgia Meloni. Il presidente Luca Zaia ha donato una bandiera del Veneto alla premier, che stamane ha visitato lo stand della Regione al Vinitaly di Verona. «E' l'unica bandiera al mondo che porta la parola pace al suo interno», ha dichiarato il governatore.

«So quanto tu tieni al tema della pace - ha proseguito, rivolto alla premier - e quindi, come diciamo noi, "i carri armati in magazzino" e avanti con la diplomazia».

Giorgia Meloni al Vinitaly

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è stata accolta all'entrata della fiera dai ministri Lollobrigida, Valditara e Santanchè, dal Presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Verona Damiano Tommasi, Meloni è entrata senza fare dichiarazioni nel quartiere fieristico scaligero.

«Sono giornate un po' complesse ma ci ho tenuto particolarmente a essere qui oggi facendo uno sforzo significativo in queste curiose giornate per diverse ragioni», ha spiegato Meloni. La premier ha sottolineato di essere andata «per ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo».

Giornata nazionale del Made in Italy

«Sono contenta di essere qui per la prima giornata nazionale del Made in Italy, una giornata che questo governo ha voluto, per sottolineare il valore che ha il made Italy e ve lo dice chi ha viaggiato tanto e ha potuto verificarlo nel mondo - ha spiegato ancora Giorgia Meloni . In quella legge abbiamo messo risorse per sostenere il settore», ha aggiunto il premier, ricordando che «non a caso abbiamo voluto fissare questa data nel giorno della nascita di Leonardo, forse il più grande genio italiano».

«Dobbiamo garantire una istruzione sempre migliore, ringrazio il ministro Valditara per il lavoro fatto sugli istituti tecnici e professionali, e sul liceo del made in Italy: possono dire quello che vogliono ma cultura e identità italiana la tenete in piedi voi con quello che avete scelto di studiare, grazie per quello che farete, per raccontare l'Italia nel mondo», ha poi detto la premier rivolgendosi agli studenti degli istituti agrari.

Agricoltori, i primi a difendere la natura

«Chi ha pensato che si potesse difendere la natura non tenendo conto del lavoro degli agricoltori o addirittura pensando di farlo contro gli agricoltori, semplicemente non sapeva di cosa stava parlando. Perche gli agricoltori sono i primi bioregolatori e dobbiamo ricordarci che per difendere l'ambiente e fondamentale l'opera dell'uomo, chi pensa che per difendere l'ambiente bisogna cacciare l'uomo immagina un mondo che non esiste. Nel mondo reale abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la nostra natura e la nostra capacita di trasmetterla alle giovani generazioni».

«Nel mondo reale abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la natura e la nostra capacità di trasmetterla alle giovani generazioni», ha ribadito ancora Meloni. «Il ministro Lollobrigida faceva riferimento all'Europa che noi abbiamo cercato di smontare che stiamo cercando di smontare».