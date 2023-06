ROSOLINA - Garantire la sicurezza della stagione estiva sul litorale polesano, un territorio che nell’estate 2022 ha visto 997mila presenze e 135mila arrivi. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha presentato a Rosolina, nella riunione presieduta dal prefetto Clemente Di Nuzzo, il piano “Vacanze sicure”. «Sulla scorta della positiva esperienza della scorsa stagione - ha detto il prefetto - anche per quest’anno sono state previste e implementate misure finalizzate a prevenire e contrastare reati, con un incremento della presenza e della visibilità delle Forze di Polizia». Alla riunione hanno partecipato tutte le realtà interessate a vario titolo al tema sicurezza di mare e spiagge e quindi, oltre al sindaco di Rosolina e ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, anche i rappresentanti del comando provinciale dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto di Chioggia, del Suem118, della Polizia Stradale e della Provincia di Rovigo.

Mezzi e personale

Tra le novità di quest’anno è previsto l’aumento delle dotazioni di mezzi e di personale a disposizione della Capitaneria di Porto per il pattugliamento del mare e dei litorali, in concorso con il reparto aeronavale della Guardia di Finanza; riguardo alla prevenzione antincendio, sarà attivato un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Porto Caleri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, unitamente ai Carabinieri forestali e al volontariato di protezione civile; sotto il profilo della sicurezza sanitaria è prevista l’acquisizione da parte del 118 di nuovi mezzi e strumentazione di soccorso, tra cui defibrillatori, ora in dotazione anche agli stabilimenti balneari, e lo svolgimento di attività di formazione su manovre salvavita e di emergenza.

Spiagge sicure

Il progetto prenderà il via lunedì 3 luglio e accompagnerà i cittadini fino a lunedì 28 agosto, in modo da offrire loro assistenza di emergenza e urgenza. Ogni lunedì e mercoledì della settimana saranno presenti nei vari stabilimenti balneari del litorale di Rosolina operatori sanitari specializzati per fornire nozioni di primo soccorso pediatrico e inerenti alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, sia in ambito pediatrico che per gli adulti. Il progetto sarà aperto a quanti vorranno partecipare oltre alla presenza di professionisti sanitari preparati. Lungo il tratto di costa saranno disposti 7 defibrillatori per ottimizzare i tempi di intervento e una moto sanitaria con infermiere, operativa tutti i giorni dalle 9 alle 19, assieme a un’ambulanza, reperibile nei fine settimana, messa a disposizione dalla Croce Verde. «Questi mezzi, insieme alla preparazione degli operatori, potenziano tutta la rete dell’emergenza, che prevede anche la presenza di un’ambulanza con infermieri per tutta la stagione estiva operativa 24 ore su 24», spiega il direttore della centrale operativa Suem 118 Andrea Paoli.

«Tutta l’attività di emergenza urgenza è potenziata dal servizio dell’elisoccorso, forte di 20 piazzole e operativo anche nella fascia oraria notturna» sottolinea il direttore generale Patrizia Simonato. Soddisfatto della collaborazione con l’Ulss 5 Polesana e il Comune di Rosolina anche il presidente della Croce Verde Andrea Roccato.

La maggiore attenzione verso la sicurezza comprende l’attivazione della Stazione temporanea dei Carabinieri di Rosolina Mare, unitamente al potenziamento dei servizi di specialità, della Polizia Stradale per garantire la viabilità sulle strade, e della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale. «Nonostante la prevalente vocazione al turismo familiare e “green” di Rosolina Mare, non va sottovalutata la possibile insorgenza di fenomeni, anche riconducibili alla “malamovida”, che possano impedire l’ordinato svolgimento della stagione turistica» ha dichiarato il prefetto.