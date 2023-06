PORTO TOLLE (ROVIGO) - "Mare, mare, mare. Ma che voglia di arrivare". La canzone di Luca Carboni come ideale colonna sonora dei frequentatori delle spiagge del Delta. Una vera moltitudine di persone ha approfittato del primo fine settimane davvero estivo per affollare il litorale di Porto Tolle godendosi tintarella e un buon piatto di spaghetti alle vongole. Per chi si muove in macchina, o in moto, a farla da padrone sono state decisamente Barricata e Boccasette, le due spiagge per il quarto anno consecutivo Bandiera Blu, mentre per chi si muove in barca c'è stata la possibilità di recarsi pure su uno dei tanti scanni che emergono di fronte alle acque portotollesi e dove l'atmosfera è decisamente più intima e selvaggia. Parcheggi pieni, anche di camperisti, che hanno scelto il Delta del Po come loro meta per relax e buon cibo (siamo nel pieno della campagna della Cozza Dop), mare, distese di verde e quel blu lavanda nel campo di Ca' Mello la cui fioritura sta entrando nel vivo proprio in questi giorni.

Corsa al mare

«Se il periodo del Covid ci ha aiutato a far conoscere le nostre zone al turismo di prossimità - commenta entusiasta il sindaco Roberto Pizzoli -. Ora abbiamo tanti visitatori che arrivano da fuori regione. Tutto questo grazie anche alla promozione mirata che abbiamo fatto in questi anni, senza contare l'importante riscontro dovuto all'ottenimento della Bandiera Blu e della Spiga Verde. Oggi perciò ci stiamo confermando, anzi potremmo dire che stanno aumentando i numeri delle presenze, che ci permettono di collocarci come comune turistico a tutti gli effetti. Domenica le nostre spiagge erano affollate forse come a Ferragosto. Il nostro ufficio Iat, inoltre, conferma questo trend positivo di numeri in crescita. Tanti visitatori, ma anche tanti camper, cicloturisti in ogni dove: è davvero una grande soddisfazione».

Avvio altalenante

Dopo l'avvio un po' altalenante a causa del maltempo, sono stati tantissimi a scegliere di trascorrere sabato e domenica tra Barricata e Boccasette. I chioschi dotati di cucina hanno lavorato a pieno regime, facendo in alcuni casi anche il doppio turno, parcheggi iper-affollati, ombrelloni e lettini tutti aperti, spiaggia libera occupata da gazebi fai da te. A Boccasette come sempre l'area di sosta risulta incapace di contenere tutti, quindi è diventato parte del paesaggio vedere automobili parcheggiate per chilometri lungo la strada. A Barricata altrettanta partecipazione, dovuta anche all'omonimo Villaggio vacanze che richiama persone dall'estero con la sua iconica Spiaggia delle Conchiglie. "Mare, mare, mare. Sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì" canta sempre Carboni, che ha sempre raccontato di Porto Tolle anche se non lo sa. Giornata complicata invece sulle strade di Rosolina. Un tamponamento avvenuto alle 10.30 circa ha creato lunghe code sotto il sole fin dopo le 12.30. Nessun ferito grave, ma forti disagi alla circolazione con vacanzieri rimasti incolonnati già dalla Romea.