ROSOLINA - Si inizia finalmente a respirare l’inizio della stagione estiva anche a Rosolina Mare che, grazie anche al ponte del 2 giugno, è stata letteralmente invasa dai turisti, molti dei quali stranieri, i quali si sono riversati in gran numero nelle spiagge della località balneare e nelle strutture alberghiere. Sebbene quest’anno la partenza sia praticamente slittata di un mese rispetto al previsto, a causa delle note condizioni mete oro logiche che hanno causato non pochi problemi a tutti gli operatori turistici della zona, ora sembra sia partita ufficialmente l’estate.

Già nella serata di giovedì 1 giugno la via principale di Rosolina Mare, ovvero viale dei Pini, ed i rispettivi locali, si è riempita di persone, richiamate anche dal raduno di moto e auto organizzato in piazzale Europa, oltre che dal concerto del gruppo di rock and roll P-51 Airplanes, che ha fatto ballare sulle note delle più belle canzoni degli anni Cinquanta e Sessanta. Le prenotazioni più consistenti che, almeno per il momento, stanno interessando gli hotel, gli appartamenti e i campeggi di Rosolina Mare comprendono turisti provenienti dal nord dell’Europa come Germania, Olanda e Belgio, infatti, nel corso di tutta la giornata di giovedì si è potuto notare un continuo arrivo di corriere straniere.

« Prima di cena sono arrivati una quarantina di turisti olandesi - fa notare una dipendente di un noto albergo - e tra domani e dopodomani dovremmo avere quasi tutte le camere al completo visto che sono attese un altro centinaio di persone » .



EVENTI IN SPIAGGIA



La vera e propria inaugurazione, però, è avvenuta, come si poteva prevedere, venerdì 2 giugno. Numerosi sono stati gli eventi organizzati in quasi tutti gli stabilimenti balneari, riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovani. Sempre il 2 giugno è stato inaugurato anche il nuovo centro sportivo, situato all’interno della pineta in via Sant’Antonio, che per tutta l’estate prometterà spettacoli, concerti, intrattenimento e animazione per i più piccoli. Tra sabato e domenica, sebbene il tempo facesse presagire l’arrivo imminente di un temporale, le spiagge sono state comunque prese d’assalto e ciò ha portato numerosi visitatori a ritrovarsi bloccati nel traffico, soprattutto nelle ore serali. Un altro dei disagi che è stato portato alla luce da molte delle persone che sono arrivate nel weekend a Rosolina Mare è l’assoluta insufficienza delle aree in cui poter parcheggiare, dovendo costringere gran parte dei turisti a lasciare la macchina in zone completamente diverse e anche molto lontane rispetto agli stabilimenti, senza contare poi il rischio di precedenti indesiderati, come i furti tramite rottura dei finestrini avvenuti di frequente negli scorsi anni.



PROBLEMA PARCHEGGI



Le lamentele, oltre che dai turisti, arrivano anche dagli stessi abitanti del paese, molti dei quali, se non la totalità, non vedono di buon occhio la novità pensata dal Comune di Rosolina per questa stagione: ovvero il pagamento di un abbonamento per i parcheggi, che fino allo scorso anno rimanevano gratuiti per tutti i cittadini di Rosolina. Da quest’anno, invece, anche loro dovranno pagare 30 euro per poter godere di questo servizio. Tempo fa, sulla questione, dovette intervenire il sindaco Michele Grossato, che spiegò: «Gli introiti guadagnati da queste entrate saranno interamente destinati al fondo proventi codice della strada , in modo da assicurare un ritorno a tutte le strade della località e alla loro manutenzione, compresa quella dei parcheggi».